Bancuri

Ştire online publicată Joi, 31 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Bulă: - Bunico dă-mi 100 de lei!Bunica: - Până când?Bula: - Până nu-ți dau una…n n n- Alo, măi, Ioane, zic ăștia la televizor că la voi, la Miercurea Ciuc, îs -35 grade. Cum naiba rezistați voi acolo? - Da’ de unde, măi, Gheo!? Uite, termometrul meu îmi arată -20. - Păi, și ăștia de la meteo de ce-or fi zis că sunt -35? - Aaa, poate afară....n n n- Bulă, de ce ți-ai vopsit mașina albas-tră pe o parte și verde pe cealaltă?- Îmi place să văd cum se contrazic martorii!n n n- Ei, și ce cadou ai primit de ziua ta?- Vezi în curtea noastră Mercedesul acela, 600, bleumarin?- Aaa, foarte mișto !!!...- Ei bine, am primit o șapcă cam de aceeași culoare...n n nJudecătorul către acuzată:- E adevărat că v-ați lovit soțul în cap cu tigaia?- E perfect adevărat!- Și nu ați regretat?- Ba da, că era tigaia cea nouă!n n n- Am auzit că soția ta este artistă în ale gătitului.- Este adevărat. Pentru ea nu are im-portanță gustul mâncării, ci culoarea ei.n n n- Cum îți mai merge afacerea? Se vând pistoalele și vuvuzele în magazinul tău?- Chiar foarte bine! La fiecare vuvuzelă vândută, vecinul respectivului vine să cumpere un pistol!