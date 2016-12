Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 18 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Dirijorul, profund dezamăgit de prestația artiștilor din cor:- Că nu cântați toți odată - treacă, faptul că sună fals - meargă, dar măcar cântați toți aceeași melodie!v v vBarmanul îi dă cafeaua clientului care constată că în ea există o muscă. Indignat, acesta îl întreabă:- Ce înseamnă asta?La care barmanul ia ceașca, se uită atent în ea și zice:- O fi vreo călătorie sau o vacanță. Nu știu exact, că nu prea mă pricep la ghicit!v v v- Logodnicul meu continuă să se laude tuturor că se va-nsura cu cea mai frumoasă fată din lume!- Auzi la el, nesimțitul! Și pe tine dragă, de ce te mai ține încurcată?v v vSe întâlnesc doi amici pe stradă:- Măi, tu știi ce este un stilist?- Da! Un moldovean care ține cu Steaua.v v vÎntr-o închisoare, doi deținuți stăteau de vorbă.Primul zice:- Băi, eu am luat 15 ani de pușcărie că l-am omorât pe unul și i-am luat banii. Tu ce ai făcut?Al doilea îi răspunde:- Eu am luat 50 de ani pentru că am spart un geam la muncă.Primul mirat:- Cum dracu’ mă, 50 de ani pentru un geam spart?- Da, mă, n-auzi?- Așa o fi, dar unde ai lucrat?- Pe un submarin!