Bancuri

Ştire online publicată Luni, 07 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O bătrânică la pescărie:- Domnu’, e proaspăt peștele?- Păi, nu vedeți că este viu, cum să nu fie proaspăt?!- Bine, bine, maică, răspunde bătrâna, vie sunt și eu!v v vBanii gheață sunt aceia care nu stau suficient de mult în buzunarul tău, încât să se încălzească.v v v- Ce a zis Dumnezeu după ce a făcut bărbatul?- Pot mai mult!v v vO blondă vrea să-și vândă mașina și nu este un lucru prea ușor, deoarece are 250.000 km la bord. După ce cugetă puțin, ia hotărârea să o consulte pe o bună prietena de-a sa, brunetă.Aceasta îi spune:- Ca să îți rezolvi problema, ești gata să faci un lucru puțin ilegal?- Desigur! Vreau să o vând neapărat!- OK! Atunci, mâine vei merge la amicul meu, Gicu, care este mecanic și care îți va aduce kilometrajul la 50.000 km!După câteva zile, bruneta o sună pe blondă și o întreabă:- Ei, ți-ai vândut rabla?- Ce, mă crezi nebună?!? Acum, că are doar 50.000 km, o păstrez!v v vAzi-dimineață, nevastă-mea a început să urle la mine:- E numai vina ta!- Dar ce-am făcut?- Lasă-mă un minut să mă gândesc, abia m-am trezit!