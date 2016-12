Bancuri

Luni, 29 Februarie 2016.

O familie se duce pentru prima dată la restaurant și după ce mănâncă el plătește, iar ea îi spune chelnerului:- Resturile să mi le puneți la pachet pentru cățel.- Bineînțeles, doamnă!La care copiii în gura mare:- Uraaa!!!! Ne cumpără cățeeeel!!!!v v vCând am venit la Londra nu aveam decât un singur shilling în buzunar. Cu acești bani am început totul.- Și ce ai făcut cu un singur shilling?- Am trimis o telegramă acasă să-mi trimită bani!v v vPreotul: Dragi enoriași, am pentru dumneavoastră două vești. Cea proastă: acoperișul trebuie schimbat. Și cea bună: avem banii necesari. Vestea și mai proastă: avem bani, dar sunt încă în buzunarul dvs.v v vDumnezeu hotărăște să aleagă „Poporul ales”. Se duce la italieni:- Vreți să fiți poporul ales?- Da!- Atunci trebuie să vă dau o poruncă: să nu preacurviți!- Nu mulțumim! Nu suntem interesați!Se duce la țigani:- Vreți să fiți poporul ales?- Da șefu’!- Atunci trebuie să vă dau o poruncă: Să nu furați!- Lasă, Doamne! Nu-i nevoie!Se duce la evrei:- Vreți să fiți poporul ales?- Da!- Atunci trebuie să vă dau o poruncă.- Cat costă?- Nu costă nimic!- Atunci dă-ne 10!