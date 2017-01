Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 17 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

O vrăbiuță zbura cu viteză la nivelul solului. Din fața ei vine un BMW… Vrăbiuța se izbește de mașină, cade amețită. Șoferul oprește, o ridică, o ia acasă, o pune în colivie, îi pune niște pâine, îi pune apă… Se trezește vrăbiuța la un moment dat și se uită buimăcită în jurul ei: Vede gratii, vede apă, vede pâinea… - La naiba! L-am omorât pe ăla cu BMW-ul ! Bulă, supărat, ajunge acasă: - Tată am luat un 4 la matematică! Bang, bang, îi dă tată-său două palme. A doua zi iar: - Tată, am luat un 4 la fizică! Bang două palme din nou. A treia zi: - Tată, am luat un 10 la muzică! Bang încă două palme. - Bă tată, dar am luat un 10. - După ce că nu înveți , îți mai arde și de cântat, nenorocitule! Horoscopul pe luna următoare: Sănătate: astrele îți surâd. Bani: astrele îți surâd și mai tare. Dragoste: astrele mor de râs.