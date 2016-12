Bancuri

Ştire online publicată Joi, 18 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Maria se duce în pădure să-i ducă lui Gheorghe de mâncare. Pe drum, Ion o prinde pe Maria și o violează. Se întoarce Maria cu poliția să facă reconstituirea. La începutul pădurii, poliția găsește hainele rupte ale Mariei și o întreabă:- Aici ce s-a întâmplat?- Aici m-a dezbrăcat Ion.Mai încolo găsesc bikinii rupți ai Mariei. Maria îi spune polițistului că acolo a violat-o Ion.După încă o sută de metri, îl găsesc pe Ion spânzurat cu cureaua de un copac. Polițistul întreabă:- Aici ce s-a întâmplat?- Aici i-am spus lui Ion ca am SIDA!v v vBulă avea tatuat pe instrument „Wendy”. Se duce el în Miami și cum stătea în apă, apa cam rece, prin slip se vedea doar „Wy”. Se întâlnește cu un negru. Se uită la slipul ăstuia și vede tot „Wy”. Plin de mândrie, Bulă îl întreabă pe negru:- Tot „Wendy”, nu?Negrul îi răspunde:- Nu, la mine scrie: „Wellcome to Miami beach, have a nice, sunny holiday”!v v v- De ce sunt prezervativele transparente?- Păi, pentru săracii spermatozoizi. Dacă tot nu pot ieși, măcar să vadă ceva din peisaj…v v vO blondă la interviu:- Câți soți ai avut?- Doar ai mei? Sau așa, în general?