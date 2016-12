Bancuri

O tânără îi povestește unei prietene:- Duminică, la ștrand, s-au luat niște tipi de mine numai pentru că purtam aiurea costumul de baie.- Păi, cum îl purtai?- În mână…v v v- Sunt foarte îngrijorată: niciodată soțul meu nu a întârziat atâta! Cred că și-a găsit altă femeie!- Vai, tu, de ce te gândești la ce-i mai rău? Poate l-a călcat vreo mașină!v v vUn preot urcă scările. La etajul 1, miros de grătar, la 2 - miros de chiftele.- E vineri, băi, păcătoșilor! Arde-i, Doamne!Mai urcă un etaj și ajunge acasă: ficăței la cuptor cu mămăligă…- Am glumit, Doamne, iartă-i!v v vAgentul de circulație oprește o mașină condusă de o doamnă în vârstă:- Doamnă! Nu e bine să conduceți cu 20 km/h, fiindcă stânjeniți circulația!- Dar eu am respectat limitarea de viteză de 21 km/h.- Doamnă! Acel indicator nu arată limitarea de viteză, ci faptul că rulați pe Drumul Național nr. 21.- Zău? Mulțumesc mult…Agentul observă că pasagerii stau într-o liniște mormântală în mașină.- Doamnă! De ce stau așa încremeniți pasagerii dumneavoastră?- Oh, nu au nimic… Încă nu și-au revenit de când am virat de pe Drumul Național nr. 195.