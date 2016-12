Bancuri

Când se întâlnesc doi muncitori, joacă fotbal.Când se întâlnesc doi ingineri, joacă tenis.Când se întâlnesc doi directori, joacă golf.Concluzie: Cu cât sunt mai mari responsabilitățile, cu atât sunt mai mici mingiile.v v vUn singur lucru e mai exasperant decât o soție care știe să gătească, dar nu o face: o soție care nu știe să gătească, dar o face!v v vBulă: - Tată, trebuie să mergi la școală să vorbești cu diriginta!Tatăl: - De ce, ce-ai mai făcut?Bulă: - Păi, nimic, doar am întrebat: La care capăt?- Cum așa?- Păi, la ora de mate, profesoara, cu o riglă în mână, a venit și a îndreptat rigla spre mine spunând: La capătul acestei rigle este o persoană cu o minte înceată.La care eu doar am întrebat: La care capăt?v v vCitește și analizează fraza urmă-toare:„Dacă bărbatul ar ști realmente valoarea pe care o are femeia ar merge în patru labe în căutarea ei”.A. Dacă ești femeie: Cu siguranță vei așeza virgula după cuvântul FEMEIA.B. Dacă ești bărbat: Cu siguranță vei așeza virgula după cuvântul ARE.