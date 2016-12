Bancuri

Ştire online publicată Joi, 11 Februarie 2016.

Bulă se prezintă la director.- Domnule director, vă rog să-mi măriți salariul!- Nu pot, zice directorul, e criză și nu am bani.- Vă rog să vă gândiți bine, că eu sunt căutat de multe unități.- Ai tu așa multe relații? se miră directorul.- Păi da, zice Bulă. Mă caută trei bănci, CEC-ul și Poliția!v v vBulă stă de vorbă cu băiatul său cel mic:- Tată, care este diferența dintre un bărbat și o femeie?- Fiule, diferența este între picioare!- Cum așa?- Uită-te, eu am la picior mărimea 43, iar mama are 36.v v vIntră un bărbat distrus într-o cârciumă și strigă:- Toți avocații sunt niște proști!De la o masă, se ridică un tip solid și se apropie de tipul disperat:- Retrage-ți cuvintele!- De ce? Ești avocat?- Nu, sunt prost!v v v- Eu am ajuns în sfârșit la o înțelegere cu soția mea. O zi mă duc eu la cumpărături, o zi ea.- Și sunteți mulțumiți?- Bineînțeles! O zi bem, o zi mâncăm.v v v- De ce pun ardelenii pâinea în ciorbă?- Să nu deschidă gura de două ori.