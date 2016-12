Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 09 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un cuplu de bătrâni, căsătoriți de 50 de ani sunt întrebați:- Cum reușiți ca la vârsta asta să fiți un cuplu atât de perfect și vă înțelegeți atât de bine?El: - Păi să vedeți! Secretul unei căsnicii nu e iubirea, ci regulile. Noi avem reguli peste tot, reguli pe care le respectăm de o viață. De exemplu, la baie folosim întotdeauna aceleași prosoape împreună, dar avem unul pe care scrie C de la cap și altulpe care scrie F de la fund.Ea: - Ceeeeee?!!!!! Întotdeauna am crezut că C vine de la c*r și F de la față!v v v- Costele, tu ești prietenul meu cel mai bun! Te bagi la o bătaie, dacă se pune problema?- Pentru tine, oricând!- Bun, dacă am stabilit asta, mâine la ora 8 să fii la mine, să batem covoarele!v v vUn tip în magazin:- Dă-mi 329 de grame de salam, 246 grame de cașcaval și 491 grame de zahăr. Vânzătoarea cântărește, îi dă zahărul, salamul, cașcavalul și îi mai întinde un pachet cu prezervative.Tipul:- Pentru ce prezervativele? Nu am cerut...- Așa cretini ca tine nu trebuie să se înmulțească!v v v- Vecină, îmi împrumuți și mie mătura?- Îmi pare rău, dragă, dar și al meu se întoarce tot acum de la cârciumă!