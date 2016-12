Bancuri

Ştire online publicată Luni, 08 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un sâsâit timid își întreabă prietenul cum să facă să agațe și el o tipă. Și tipul îl învață s-o invite la restaurant, după aia să ia o camera și... Dar, din când în când, s-o mai întrebe dacă „are vreo șansă”.Se duce tipul, o invită pe fată la restaurant și începe stresant:- Domnișoară, dar nu vă supărați, am vreo șansă?- Ai domnule, de ce să n-ai!Și tot așa în lift, în cameră când ajung, tipul disperat și transpirat:- Domnișoară, dar am vreo șansă?- Ai domnule, nu ți-am zis?Și atunci o ia la fugă fericit și dispare ca măgarul în ceață! Se întâlnește cu prietenul și este întrebat ce s-a întâmplat.La care răspunde:- Bă, nu i-am făcut nimic, dar am avut la șanse...v v vDe ce îl iubeau copiii pe Klaus Iohannis? Pentru că până făcea prezența se termina ora.v v v- De ce n-ai umplut paharul până la semn? îl întreabă un client pe ospătar.- Sunt puțin miop, răspunde acesta.- Dar peste linie ți s-a întâmplat vreodată să-l umpli?- Ei, domnule! Chiar atât de chior nu am ajuns!v v vPolițistul către fiu-său:- Mă, nu mai fuma! E prea devreme la vârsta asta să te apuci de fumat!- Dar tati, și tu fumai când erai în clasa a V-a!- Da, dar eu aveam 17 ani!