Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 05 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Soția își găsește dimineața soțul în bucătărie, plângând în hohote.- Ce-ai pățit?- Mai ții minte că acum 12 ani ne-a prins taică-tu în pat și m-a amenințat că dacă nu te iau de soție mă dă pe mâna poliției, acuzându-mă de viol?- Da. Îmi aduc aminte.El, printre hohotele de plâns:- Ei bine, astăzi m-ar fi eliberat!v v vVecina de alături bate la ușă. Proprietarul deschide, iar ea îi spune:- Auzi, vecine, abia am ajuns acasă și am chef să mă distrez, să mă îmbăt și să fac sex toată noaptea... Tu ești ocupat diseară?- Nuu! Nuu!- Atunci, îmi ții tu câinele?v v vUn tip se duce la spovedit:- Ai păcătuit, fiule?- Am păcătuit, părinte!- Și te lepezi de satana?- M-aș lepăda, părinte, dar am doi copii cu ea!v v v- N-am fost niciodată de acord cu violența în familie împotriva copilului. Când își pierd controlul, unii părinți recurg la bătaie. Cum să îți disciplinezi copilul fără să îl bați?- E simplu, pe mine când mă enervează fiul meu, îl îmbrac într-un tricou cu Fuego și îl bat colegii la școală.v v vIon: - Marie, tu ești precum un nor!Maria: - Alb și pufos?Ion: - Nu! Dar atunci când pleci, parcă mi se luminează ziua!