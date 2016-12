Bancuri

Ştire online publicată Joi, 28 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Nu mă consider o persoană dezordonată. Atâta doar că ofer lucrurilor mele posibilitatea să stea unde vor ele.v v v- Domnule doctor, taică-meu a trăit nouăzeci de ani! Credeți că am șanse să apuc și eu această vârstă?- Fumezi?- Nu.- Bei?- Niciodată!- Înseamnă că-ți plac femeile...- Niciodată nu mi-am înșelat soția!- Atunci, de ce mama dracului vrei să trăiești nouăzeci de ani?!v v vBulă pensionar stătea de vorbă cu alții ca el:- Ai văzut că Ionescu a murit după șase luni de la pensionare, Popescu după trei luni, Georgescu după două luni.- Or fi băgat ăștia ceva în pensie! răspunde Bulă.v v vLa pescuit, o grămadă de pescari cu scule de mii de dolari, momeală de sute de euro… Apare și Bulă cu un băț de 1.5 metri, o sfoară și un ac. Pune o boabă de mămăligă în ac, și aruncă. Scoate numai crapi de 4, 5, 7, 10 kile. Se uită la ei, și-i aruncă înapoi. Restul pescarilor sunt înnebuniți.- Măi Bulă, dar de când te-ai apucat de pescuit sportiv?- Adică, cum, sportiv?- Păi prinzi, îl arunci, prinzi, îl arunci…- Aaaaa, nu pescuiesc sportiv, îi arunc pentru că n-am tigaie așa mare acasă.