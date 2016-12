Bancuri

Honore de Balzac iubea viața frumoasă. Când un unchi bătrân și zgârcit a murit, lăsându-i o mare moștenire, Balzac a comunicat vestea astfel:- Azi, la ora patru dimineața, unchiul meu și cu mine am pășit într-o lume mai bună!v v vUn vasluian, client fidel al barului din sat și un mare iubitor de bere, merge, ca în fiecare zi de altfel, pentru a se delecta cu câteva sticle de bere. Ajuns acolo, bineînțeles acesta cere o bere, iar barmanul îi oferă ceva diferit:- Uite bă, Ioane, pentru că tu ești client fidel și un mare iubitor de bere, o să-ți dau o halbă vrăjită de bere care se comercializează doar la negru și care nu se termină niciodată, aceasta umplându-se la loc ca prin minune!- Bun, atunci dă-mi două.v v vDoctorii sunt de trei feluri:Interniștii: Știu multe, dar te ajută prea puțin.Chirurgii: Știu puțin, dar fac foarte mult.Igieniștii: Nu știu nimic, dar nu-i lasă nici pe alții să lucreze.v v vAnunțul zilei: „Salut, am nevoie de ajutorul vostru. Am un Saint-Bernard alb, de doi ani, dar nu pot să-l mai țin, deoarece prietena mea e alergică la păr de câine. Deci, care aveți suflet bun și vreți să mă ajutați, o cheamă Bianca și are 21 de ani.”