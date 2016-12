Bancuri

Joi, 21 Ianuarie 2016

- Alinuța, nu mai chinui pisica!- Mamă, zău că n-am ce-i face. Eu o țin de coadă și ea doar trage!v v vSoacra către ginere:- Dacă mă urăști atât de mult, de ce ai o poză cu mine pe șemineu?Ginerele:- Ca să țin copiii departe de foc!v v vAm două motive pentru care nu mi-am plimbat niciodată prietena cu BMW-ul:1. Nu am prietenă.2. Nu am BMW.v v v- Doctore, sunt foarte îngrijorat: soția mea vorbește în somn!- Nu-i nimic grav!- Dar ea repetă: „Mai repede, mai repede, Gică!” Doar că pe mine mă cheamă Nelu!v v vNevasta unui miliardar se interesează la doctorul care urma să-i opereze soțul:- Mai există speranțe, domnule doctor?- Depinde ce anume sperați!v v vO bancnotă de un leu și una de o sută de lei se întâlnesc și povestesc:- Și, ce-ai mai făcut?- Eh, păi prin cazinouri, am fost și într-o croazieră pe Dunăre, m-am plimbat apoi cu o tipă bună prin mall-urile din București, am fost și pe la munte, de-astea!- Tu, care mai e viața ta?- Mmm, cele obișnuite, biserică, biserică, biserică!