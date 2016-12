Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 30 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Soția către soț la petrecerea de Revelion:- Bravo, Mitică, bravo! Mai cântă vreo trei, patru cântece!- De ce să mai cânt, că m-am săturat?!- Cântă, cântă! Când cânți, nu bei!v v vIon și Gheorghe vorbeau într-o seară înainte de Revelion, și Ion zice:- Gheo! Ție ce-ți place mai mult? Petrecerea de Anul Nou sau să te culci cu nevastă-ta?La care Gheorghe răspunde:- Băi Ioane, sincer, Anul Nou, că ăla-i mai des!v v vDupă petrecerea de Revelion, prietena lui Bulă îi dă un telefon și-l întreabă:- Cum ți-ai petrecut Revelionul Bulișor? Cum ai fost îmbrăcat?- Aaa… bine. Am fost îmbrăcat în blugi de Revelion.- Deci ai făcut Revelionul în blugi!- Da, am făcut în blugi de Revelion!v v vPe 1 ianuarie sună telefonul:- Alo, Mărie! La mulți ani! Ia zi, ce-ai făcut de Revelion?- Nimic, am stat toată noaptea în pat, ca de obicei.- Frumos, frumos! Și? A fost multă lume?v v vM-am băgat astăzi în seamă cu o blondă:- Ce zici frumoaso, vii cu mine la petrecerea de Revelion?M-am răzgândit când mi-a răspuns:- Sigur că da, când?