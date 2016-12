Bancuri

Ştire online publicată Luni, 28 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

O blondă se plimba liniștită, când, deodată, vede o mașină fără șofer, care mergea. Conștientă de pericol, sare în mașină și trage frâna de mână. Când iese, dă nas în nas cu proprietarul, un bărbat foarte atrăgător.- Începuse să meargă singură, dar am sărit în ea și am tras frâna de mână! spune ea, foarte mândră de isprava ei.- Știu! răspunde el sec. Eu o împingeam!v v vÎntr-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă și-l întreabă:- Dumneavoastră ați cerut ceva de Beethoven?- Nu, eu am cerut pui cu smântână!v v vMoș Crăciun către lup, în pădure:- De câte ori să-ți mai spun: NU sunt Scufița Roșie!v v vUn tătic a vrut să-i facă o plăcere fetiței lui de patru ani. Și-a făcut rost de un costum de Moș Crăciun, s-a îmbrăcat în dormitor, a luat un sac și un băț, a intrat în sufragerie și a început:- Moș Crăciun cu pleeete dalbeee, a sosiiiiit de prin nămeți, să aducă daruri multeeee....La care fetița:- Mami, iar s-a îmbătat tati!v v vSe duce Bulă la medic.- Dom’ doctor, io am probleme cu memoria.- Și cum se manifestă, cum ți-ai dat seama?- Ce să-mi dau seama?