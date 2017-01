bancuri

Ştire online publicată Vineri, 10 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Un domn trecut de prima tinerețe, dar cu portofelul gras, agață la bar o tânără frumoasă. După puțin timp ajung în apartamentul domnișoarei. Până ce tânăra se „pregătește”, domnul vrea să pună un CD pentru atmosferă. Pe raft: Brahms, Verdi, Ceaicovski etc. - Vai, dragă, asemenea muzică asculți tu?! - Ah, da, am uitat să vă spun că eu am absolvit Conservatorul. Domnul se lasă păgubaș cu muzica, dar vede cărțile din bibliotecă. Pe raft: Eliade, Goethe, Pușkin etc. - Vai, dragă, asemenea cărți citești tu?! - Ah, da, am omis să vă spun că am terminat și filologia. - Păi, bine, fato, da’ prostituată cum ai ajuns?! - Ah, printr-un mare noroc!... v v v Un tip îi recomandă prietenului său: - Dacă te însori la 20 ani, ia-ți o unguroaică, e bună la pat! - Dacă te însori la 30 ani, ia-ți o franțuzoaică - asta e cultivată, nu te face de râs! - Dacă te însori la 40 ani, ia-ți o englezoaică, este o lady, și în societate și în afara ei! - Dacă te însori la 50 ani, ia-ți o americancă, este o persoană agreabilă în călătorii! - Dacă te însori după 60 ani, ia-ți o româncă… face asta niște parastase!