Bancuri

Ştire online publicată Luni, 07 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Am terminat de mâncat, am strâns de pe masă, am făcut un duș, m-am spălat pe dinți, m-am băgat în pijamale, apoi în pat. Ce bine!Apoi, mi-am amintit că ăsta era micul dejun!v v vDurex a anunțat azi parteneriatul cu renumita corporație Biserica Ortodoxă Română, pentru noua linie de prezervative Arsenie Boca - cele care îi ocrotesc pe enoriași chiar și atunci când - Doamne ferește! - se rup.v v v- Ieri am văzut cel mai uimitor lucru din viața mea!- Ce anume?- O femeie ce-și alăpta copilul!- Și ce-i așa grozav în asta?- Păi... bebelușul se afla la zece pași de sân!v v vFemeile sunt ca joburile.Ușor de obținut când ai deja una...v v vChelnerul către o doamnă:- Ați observat că soțul dumneavoastră a căzut sub masă?La care doamna, liniștită:- Te înșeli, dragă, soțul meu tocmai a intrat în restaurant.v v v- Prin ce se deosebește soția de un terorist?- Cu teroristul poți să mai negociezi.v v vÎn mulțime, la intrarea într-o mănăstire, se aude un strigăt:- Fraților, eu merg! Eu merg din nou pe picioarele mele!- Spune, cum s-a produs minunea?- Mi-au furat mașina!