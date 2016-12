Bancuri

Ştire online publicată Joi, 03 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cele trei dorințe ale oricărui bărbat:1. Să fie atât de frumos cum îl vede maică-sa că este.2. Să fie atât de bogat cum are im-presia fiul său că este.3. Să aibă atâtea amante cât sus-pectează nevastă-sa că are.v v vUn soț se laudă unui prieten:- În sfârșit, am ajuns și eu cineva!- Da!?Cum așa?- Păi, am venit aseară acasă și soția mi-a spus chiar de când am intrat pe ușă: Cineva trebuie să ducă gunoiul!v v v- Mâine aniversăm 30 de ani de la căsătorie, am putea tăia porcul?- De ce, răspunde soțul, doar nu e vina lui!v v vFiul: - Mamă, iubita mea spune că iadul nu există!Mama: - Ia-o de nevastă și am eu grijă să-și schimbe părerea!v v vAdministrația Națională de Meteorologie angajează persoane cu boli de articulații!v v v- Ia povestește, Gheorghe, cum o fo’ cu accidentul de mașină?- Apoi, o fost așe: noi am mărs pă drum tăt’nainte și când drumu’ o luat-o spre stânga, noi tăt ‘nainte...v v v- Băi Mișule, urlă maistrul la mine, te-ai lăudat că știi să umbli cu flexul și cu polizorul, dar văd că habar nu ai să lucrezi cu ele!!! Dacă știam nu te-aș fi angajat!- Șefu’! Eu m-am lăudat că știu să umblu cu ele într-o sacoșă sau într-o mașină!