Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Doi ofițeri de la SRI sunt trași pe dreapta de un polițist pentru control. Unul din ei se dă jos și intră în vorba cu el:- Știți, domnule agent, suntem și noi colegi!La care polițistul se uită confuz la el și spune:- Și ce mă interesează pe mine că sunteți voi colegi?!v v vÎnaintea exercițiului de tragere, sergentul se adresează tinerilor recruți:- Atențiune! Vedeți ținta asta? Ei bine, toate loviturile să fie grupate în cercul ăsta de 260 de grade!- Permiteți, domule sergent, cercul are 360 de grade…- Gura, idiotule! Eu v-am arătat cercul mic, nu pe-ăla mare!v v vTânăra adolescentă vine la tatăl ei și întreabă:- Tată, vine prietenul meu să mă viziteze, putem folosi mașina ta?- Da, dar nu are benzină!- Nu-i nimic, și așa nu ieșim din garaj!v v vBadea Gheorghe intră într-un bar plin de șmecheri și întreabă supărat:- Care e mă șmecher aici, ah?Panică totală, nu se ridica nimeni. Ăsta pleacă.Peste 30 min se întoarce și spune.- Mă, am întrebat care e șmecher aici!Iar nu se ridică nici unul. Peste 30 minute vine iar:- Băi, deci întreb pentru ultima dată: care e șmecher, aici? Și se ridică, în sfârșit unul și spune:- Eu mă.- Hai mă până afară, că mă bate unul.