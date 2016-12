Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 10 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un țăran vrea să treacă cu tractorul un șanț plin cu apă. Un polițist îl vede nehotărât și îi spune:- Treci fără grijă, nu este adânc!Ascultând de îndemnul polițistului, țăranul intră cu tractorul, se scufundă roțile din față, apoi roțile din spate, până când abia se mai vedea puțin din tractor.Atunci polițistul zice:- Ce minune! Adineauri a trecut o rață și nu-i venea apa decât până la jumătate!v v vAlinuța la școală. Profesoara o întreabă:- Unde se găsește mult zahăr?Alinuța se gândește, apoi zice:- În Zahara!- Poate vrei să zici Sahara! Acolo nu o să găsești decât praf…Alinuța:- Păi ce, eu am zis că este cubic?v v vGigel vine acasă zgâriat tot pe față, pe gât, pe mâini.- Doamne sfinte, ce s-a întâmplat?- Am făcut horă în jurul bradului.- Păi, și de ce ești zgâriat în halul ăsta?- Eram puțini!v v vTatăl vine de la creșă cu copilul, mama își pune mâinile în cap:- Măi bărbate, ăsta nu-i copilul nostru!El, mirat:- Ce importanță are, mâine tot la creșă îl duc!v v v- Aveți schiuri și bocanci de schiuri?- Ce mărime?- 56.- Dar pentru ce vă mai trebuie schiuri?