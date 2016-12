Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cât costă taxiul până la gară? este întrebat taximetristul.- 10 lei, domnule.- Și bagajele?- Bineînțeles, gratis!- Bine, atunci duceți-mi bagajele la gară! Eu vin pe jos.v v v- Astăzi am pierdut controlul asupra mașinii.- Cum așa? Ai condus prea repede?- Nu. Fiica mea și-a luat carnet de conducere.v v v- Am cumpărat un camion nou, îmi spune azi vecinul meu, Abdul.- Da? Și cât de mare este? îl întreb eu.- 25 de imigranți lungime pe șase lățime! îmi răspunde el mândru.v v vUn fermier canadian, în vizită la un țăran din România. El îi povestește țăranului ce mare e suprafață de pământ pe care o are:- Păi, eu am nevoie să merg cu tractorul trei zile ca să-mi pot vizita tot pământul…Țăranul:- Păi, și eu am avut până anul trecut așa un tractor încet…v v vDoi țărani stau de vorbă. Unul dintre ei îi spune celuilalt:- Am avut o noapte de groază! Nu am putut să dorm deloc!- De ce?- Pentru că am avut un purice mort în pat.- Păi, dacă era mort, ce putea să-ți facă?- El era mort, dar dacă ai ști câte rude au venit la înmormântare…