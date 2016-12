Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

O puricioaică, împreună cu fiica ei, se plimbă pe chelia unui domn.- Cum se mai schimbă lumea! zice puricioaica-mamă. Când eram ca tine, aici nu era decât o cărare îngustă!• • •- Doctore, oare e adevărat că, dacă am să mănânc mai mulți morcovi, am să văd mai bine?- Te mai îndoiești? Dumneata ai văzut vreodată iepure cu ochelari?• • •- Haide puiule, spune-i la re-vedere lui nenea! Haide, ce spunem noi când pleacă un mu-safir?- În sfârșit!• • •Două blonde priveau cu interes la o pereche de mănuși din cau-ciuc aflate într-o vitrină:- La ce pot folosi oare aceste mănuși? întreabă una dintre ele.- Păi, cum la ce?! Cu ele te poți spăla pe mâini fără să te uzi!• • •- Cum îi merge noului tău frățior, Popescu? întreabă învățătoarea.- Lui îi merge foarte bine, dar mă tem că mama are de gând să-l vândă!- Cum așa?- Păi, în fiecare zi îl cântărește!• • •- Dacă nu e mâncarea gata în câteva minute, mă îmbrac și mă duc la restaurant!- Mai așteaptă, te rog, zece minute!- De ce? E mâncarea gata?- Nu, mă îmbrac și eu și vin cu tine!