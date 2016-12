Bancuri

Un avocat îl sună pe guvernatorul statului la o oră destul de târzie:- Domnule guvernator, judecătorul Pierson a murit, iar eu am ținut să vă informez. Mâine îl înmormântează.- Și pentru atâta lucru mă deranjezi la ora asta?- Păi, poate-ați fi de acord să mă puneți pe mine în locul lui!- Sigur că-s de acord! Dimineață aranjez cu groparii.• • •Soțul stă de vorbă cu soția:- Dragă, eu îți mărturisesc că, atunci când fac sex cu tine, mă gândesc la alte femei. Altfel, eu nu mă excit!- Oh, ticălosule! Eu întotdeauna mă gândesc la tine, atunci când fac sex cu alți bărbați!• • •- Bă, tu știi cât de fricos e tata!? Când e mama tură de noapte își ia o saltea și doarme la mine-n cameră!- Al meu e și mai fricos. Când e mama tură de noapte, fuge și doarme la vecina!• • •- Ei, cum e să trăiești în Anglia?- Bine…, m-am integrat de minune…, în nici două săptămâni am reușit să învăț poloneza…• • •Bulă răsfoiește albumul de familie:- Mamă, cine e tipul ăsta atletic cu părul lung care te ține de după umeri?- Cum cine?! Tatăl tău!- Bine, dar atunci cine-i grasul ăla cu chelie care locuiește cu noi?• • •- Domnule doctor, fratele meu e bolnav rău de tot! Își închipuie că ar fi pasăre…- Și cum se manifestă asta, mai exact?- Păi, cum să vă spun… să zicem că nu ar fi indicat să vă parcați mașina sub copacul din fața casei noastre…• • •Întrebare la Radio Erevan:- Care este avantajul unei relații la distanță?Răspuns:- Toți patru sunt fericiți.• • •Un tip intră într-un wc public cu o mare urgență și când se așează el pe toaletă vede scris pe ușă: Uită-te în partea stângă!. Se uită în partea stângă și vede scris pe perete: Uită-te în partea dreaptă! Se uită el și în dreapta unde scria: Uită-te pe peretele din spate! Se întoarce, se uită și vede scris: Ai intrat aici să te foiești sau să te caci?