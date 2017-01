Bancuri

Ştire online publicată Joi, 02 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Mecanic vs. chirurg Un mecanic înlătura chiulasa de la motorul unei motociclete Harley Davidson, când îl zărește pe un chirurg binecunoscut intrând în atelier. Chirurgul îl aștepta pe șef pentru a discuta despre o reparație la motocicleta sa. Mecanicul l-a strigat: - Hei, doctore, pot să-ți pun o întrebare? Chirurgul, puțin surprins, se apropie de mecanic. Acesta se ridica, își șterge mâinile și întreabă: - Doctore, uită-te la acest motor, îi deschid inima, îi scot valvele, repar stricăciunile, apoi le pun înapoi și, când termin, merge ca nouă. Atunci cum se face că eu am un salariu mic, iar dumneata câștigi bani grei, făcând practic același lucru? Chirurgul a zâmbit și i-a șoptit: - Încearcă să faci asta cu motorul pornit... Americanul: „Eu și soția mea lucrăm în aceeași firmă de 20 de ani. Eu am biroul meu, ea are biroul ei. Nu știu ce face și nici nu mă interesează. Ea nu știe ce fac eu și nici nu o interesează.” Rusul: „Eu și soția mea lucrăm în același birou de 20 de ani. Ea are fișetul ei, eu am fișetul meu. Nu știu ce face și nici nu mă interesează. Ea nu știe ce fac eu și nici nu o interesează.” Românul: „Eu lucrez de 20 de ani în același birou. Nu știu ce fac și nici nu mă interesează.”