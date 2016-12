Bancuri

Ştire online publicată Luni, 19 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un polițist, în tura sa de noapte, este constrâns din cauza nevoilor fiziologice să meargă la toaletă. Ajunge în dreptul unui ecotoilet și sesizează că este ocupat. Disperat, polițistul începe să strige:- Cine e acolo? Legitimează-te!- Istrate Cristian Alexandru Florin.- Hai, ieșiți toți patru afară!v v v- De ce sunt toți oltenii muzicieni?- Pentru că dorm pe „sol” și vorbesc cu „fă”.v v v- Nu știu ce este mai nasol: faptul ca mi-a trimis un SMS „Hai să ne despărțim” sau faptul că două minute mai târziu mi-a mai trimis unul: „Scuze, nu era pentru tine”?!v v vLa ora de engleză, profesoara îl întreabă pe Bulă:- Bulă, cum îi zici lui Ștrulă, în engleză, „Ștrulă, vino încoace!”- Ștrulă, come here!- Bravo, Bulă! Dar cum îi zici „du-te încolo?”Stă Bulă, se gândește un pic, apoi răspunde sigur pe el:- Mă duc în partea cealaltă și îi zic: „come here!”v v v- M-a părăsit prietena… Și încă mi-a trimis niște poze în care face dragoste cu prietenul meu cel mai bun.- Și tu ce ai făcut?- Am trimis pozele lui taică-su!