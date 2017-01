Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 01 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Un arab bătrân trăia lângă New York. Ar fi vrut să cultive cartofi, dar era singur și gârbovit. Fiul său studia în Paris, așa că decise să-i scrie un email: „Dragă Ahmed, sunt foarte trist că nu pot planta cartofi în grădină. Sunt convins că dacă ai fi fost aici, m-ai fi ajutat și am fi săpat toată grădina.” Ziua următoare primi răspunsul la mail: „Dragă tată, te rog, nu te apuca să sapi în grădină. Acolo am ascuns CHESTIA , semnat Ahmed”. La 4 dimineață se trezește bătrânul cu CIA, FBI și Armata în grădină. Caută și scotocesc fiecare milimetru din grădină, dar nu găsesc nimic. Dezamăgiți, pleacă toți. A doua zi primește arabul un mail de la fecior: „Dragă tata, sper ca între timp grădina noastră să fi fost săpată să poți cultiva cartofi. Mai mult decât atât nu am putut face pentru tine”. Două țestoase băteau un melc... După ce-l lasă lat și cu casa spartă, apare un polițist: - Cine te-a bătut, bă ? - Nu știu, frate... s-a întâmplat așa de repede... La Palatul Victoria se oprește badea Gheorghe cu bicicleta, o rezeamă de gard și începe să caște ochii în jur. Gardianul: - Bade, ia bicicleta de-aici că vin miniștrii, primul-ministru... - No, că nu-i bai, i-am pus lacăt!