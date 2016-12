Bancuri

Ştire online publicată Joi, 15 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Leneșul are totdeauna chef să facă ceva, dar începând de mâine.v v vSoția către soț:- Dragule, astăzi în pauza de masă am fost la tine la oficiu și am luat din sacoul tău 300 de euro.- Nicio problemă iubire, eu deja de două săptămâni nu mai am biroul acolo.v v vO blondă:- Vreau să divorțez, domnule avocat.- Și care e motivul, doamnă?- Nu mi-a fost credincios.- Adică?- Adică mi-am dat seama că nu e tatăl copilului meu.v v vDe fiecare dată când dau o spargere iau cu mine un extinctor. Cine are de gând să te oprească dacă alergi cu un extinctor în mână…v v v- Ce-i, Mărie, iar îmi ceri bani să-ți cumperi chiloți noi? Ăia vechi ce au?- Au ieșit din modă, Ioane, și toți prietenii tăi râd de mine!v v vRețetă pentru cheli: ungeți-vă capul cu miere și nu-l atingeți trei zile, după asta (a patra zi) ridicați mâinile deasupra capului și foarte tare bateți din palme… muștele vor zbura, picioarele vor rămâne.