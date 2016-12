Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Doi cavaleri trebuiau să se bată în duel. Spre a nu se face de râs printre concetățeni, au decis ca duelul să aibă loc în alt oraș. Unul cumpără un bilet de tren dus-întors, celălalt doar pentru dus. Primul observă:- Nu prea ești sigur că te mai întorci!- Te înșeli! surâde celălalt. Fac economie, sunt sigur că mă întorc, dar cu biletul tău!v v vDe ziua bunicii, tata îi face ca-dou un aparat de auz, pentru că ea are mici probleme cu auzul. După o săptămână, o întreabă:- Auzi acum mai bine?- Mult mai bine, mi-am schimbat testamentul de cinci ori!v v vDoi tipi se întâlnesc în gară.- Ce faci?- Mi-am pierdut nevasta și o caut!- Ce coincidență! Și eu mi-am pierdut nevasta și o caut. Da’ cum arată a ta?- E înaltă, roșcată, cu ochii verzi, sânii mari și picioare lungi. Da’ a ta?- Las-o baltă pe a mea! Hai s-o căutam pe a ta!v v vUn tip intră într-un bar, zgâriat pe față, pe mâini, pe picioare și cu hainele sfâșiate. Văzându-l astfel, prietenii îl întreabă ce i s-a întâmplat:- Tocmai am îngropat-o pe soacră-mea!- Și ce legătură are asta cu zgârieturile tale?- Nu voia de niciun fel!