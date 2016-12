Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 25 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

- Bulă, ce faci? Cine ți-a spus că poți să îți bagi așa, pur și simplu, mâinile sub fusta mea?- Toată lumea!v v vUn polițist oprește o mașină, merge la geamul șoferului și îl întreabă dacă știe de ce l-a oprit.- Nu! a spus șoferul. Dacă tu habar nu ai de ce m-ai oprit, eu de unde vrei să știu?!v v vDoi nebuni mergeau prin pădu-re, bucurându-se de răcoarea pe care le-o oferea aceasta. La un moment dat, unul vede o pușcă. O ridică și, mirat, îl întreabă pe celălalt:- Măi, ce-o fi asta?Și se uită pe țevi. Al doilea se apucă și mângâie arma, întrebându-se ce-o fi și îi spune primului:- Uite, am găsit aici ceva și se mișcă!Apasă pe trăgaci. Cel care se uita pe țevi cade desfigurat. La care al doilea îl întreabă:- No’, de ce faci fața asta, că și eu m-am speriat!v v vUn bărbat turmentat:- Nu mai știu ce i-am promis soției, că beau două pahare și vin la nouă sau… nouă pahare și vin la două! Oricum ar fi, mi-am ținut promisiunea, sigur am băut nouă pahare și e aproape nouă… dimineața!v v vDeținutul era acuzat că a vrut să-și omoare soacra. Judecătorul a dispus eliberarea sa condiționată. A vrut să-i mai dea o șansă!