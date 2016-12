Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 15 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Doi prieteni se întâlnesc dimi-neața, la cafea. Unul din ei are un ochi vânăt.- Ce-ai pățit la ochi?- M-a lovit nevasta!- De ce?- I-am vorbit cu… tu!- Doamne iartă-mă, dar ce fel de relație aveți voi în familie, de te-a lovit pentru atâta lucru?- Păi, aseară, când mâncam, mi-a zis: „Știi, dragă, noi n-am mai făcut dragoste de trei luni!”. Iar eu i-am răspuns: „Poate tu!”.v v vDoi ardeleni stau de vorbă:- Auzi, măi Gheo, dacă eu mă culc cu nevastă-ta, cum se zice că suntem: veri, cumnați, cuscri?- Măi Ioane, eu cred că se zice că suntem chit!v v v- Am auzit că-ți duci soția numai în cluburile de noapte…- Păi, după ce e ea „gata”, doar acolo mai găsim deschis!v v v- Fă Marie, ai vrea să mergem cu o mașină mare, cu mulți cai pu-tere, pe care nu trebuie să o conducem noi, fiindcă are și șofer?Marie: - Vai, Ioane, de când aștept acest moment!Ion: - Atunci hai, fă, repede că vine autobuzul!v v vMama către fiică:- Draga mea, adu-mi cinci farfurii!- Pentru?- Trebuie să vorbesc ceva cu taică-tău!