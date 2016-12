Bancuri

Sâmbătă, 12 Septembrie 2015

- Cum se numesc oamenii care stau la coadă?- Oameni de rând...v v vScrisoare de la profesoară către părinți:- Dragi părinți, vă rog să-l spălați pe Bulă! Miroase!Răspunsul:- Stimată Doamnă! Bulă nu trebuie mirosit. Bulă trebuie învățat!v v vAmericanii au lansat prima rachetă:- Three, two, one, goooo!!!Apoi și rușii:-Tri, dva, adin, puuuusc!!!Peste câțiva ani vine și rândul românilor:- Trei, doi, unu, împingeți măăă!!!v v vÎn spital este adus un tip cu o fractură craniană. Asistenta me-dicală completează fișa și în-treabă:- Căsătorit?- Nu, am avut un accident.v v vSe întâlnesc baciul Ion cu baciul Gheorghe:- Mă, am 20 de ani acuș de când m-am însurat și tot cu prima muiere am rămas, zice Ion, oftând.- Ei, aș! răspunse Gheorghe, mândru. Eu le schimb ca pe perechile de ciorapi, mă!- Chiar așa?! se holbă Ion.- Normal, mă. Cum trece anu‘, cum alta!