- Baciule, mieii dumitale sunt de la oi de-ale noastre sau de la oi din import, din străinătate?- Domnule dragă, dumneata îi iei să-i mănânci sau să faceți conversație?v v vUn polițist doar ce își luase o motocicletă. A pornit-o și a plecat la drum. A ajuns în fața unui bar și a început să strige în timp ce se învârtea în cerc:- Cine are motoretă ca a mea? Cine are motoretă ca a mea?La care barmanul îi zice:- Bă, lasă-ne, nu te mai da mare!- Taci mă și zi cine mai are motoretă ca a mea?- Bă, dar ce tot întrebi?- Nu știu de unde se oprește!v v vUn puști intră într-o farmacie și întreabă:- Aveți prezervative?- În primul rând, îi răspunde farmacista enervată, prezervativele nu sunt pentru copii și în al doilea rând să-i spui tatălui tău să vină singur să și le cumpere pentru că sunt de diferite mărimi!La care puștiul îi răspunde:- În primul rând, prezervativele nu sunt pentru copii, ci sunt împotriva copiilor, iar în al doilea rând, nu o să-i spun nimic lui tata pentru că sunt pentru mama, care pleacă în delegație și nu are cum să știe mărimea. Încă!v v v- Din păcate, soacra dumneavoastră mai are de trăit o oră, operația nu a reușit!- Nu-i nimic, domnule doctor, voi răbda!