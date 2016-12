Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 04 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

La ginecolog, se deschide ușa și intră în cabinet o tânără:- Domnule doctor, mă iertați! Am fost mai devreme la dum-neavoastră. Nu cumva ați găsit o pereche de bikini?- Nu, domnișoară!- Aha, înseamnă că i-am uitat la dentist!v v vLa examenul oral la BAC, un elev ia un bilet. Nu știe. Ia altul - iarăși nu știe. Al treilea, de ase-menea. Și tot așa, al patrulea, al cincilea…Profesorul îl oprește și îi dă nota 5. Ceilalți elevi se revoltă:- Pentru ce?- Cum pentru ce? După cum caută, înseamnă că știe ceva!v v vDoi copii discutau:- Ce vrei să te faci când o să crești mare?- Mă fac idiot!- De ce?- Păi, tatăl meu tot mereu zice: uite la idiotul ăla ce mașinăare, ce femeie bună are idiotul celălalt, idioții ăștia sunt plini de bani…v v v- Am auzit că ți-a murit soacra, ce a avut?- Un apartament, o mașină, bijuterii și ceva economii.- Nu! Voiam să știu de ce a murit?- A coborât în pivniță după cartofi și a căzut pe scări.- Și voi ce ați făcut?- Fasole!