Bancuri

Ştire online publicată Luni, 31 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Una, roasă de dragoste, compune noaptea un SMS iubitului: „Iubitule, dacă dormi, trimite-mi visurile tale. Dacă râzi, trimite-mi zâmbetul tău. Dacă plângi, trimite-mi lacrimile tale!”Răspunsul nu întârzie: „Iubita mea, sunt pe WC. Ce să-ți trimit?”v v vȘeful își întreabă angajatul:- Îți place berea caldă?- Bineînțeles că nu.- Dar femeile transpirate îți plac?- Nu.- Atunci înseamnă că îți vei lua vacanță în timpul iernii.v v v- Acum, trebuie să fiu foarte atentă, nu cumva să rămân însărcinată.- Dar soțul tău și-a făcut vasectomie!- Tocmai de aceea…v v vLa poliție, un bărbat reclamă dispariția soției. I se cer diferite date și o fotografie.- Păi, n-am nicio poză cu ea.- Atunci semnalmente, vrem o descriere cât mai exactă!- S-o descriu?? Aaaa, da, sigur! Dar, dacă o veți găsi, ea o să afle ce-am zis?v v vLa tribunal, se audiază martorii:- Când ați văzut că inculpatul intenționează să-și arunce soacra de la etaj, de ce n-ați intervenit?- Pentru că am văzut că inculpatul este destul de puternic ca s-o facă și singur...