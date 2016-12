Bancuri

Miercuri, 26 August 2015.

Un tip se plânge la serviciu că prin fereastra lui se vede camera în care se dezbracă fetele, din care cauză nu poate trăi normal și nu poate lucra. Vine comisia, privește pe fereastră și nu vede nimic.Îi spune tipului:- Păi nu se vede nimic!- Dar ia urcați-vă pe dulap!v v vDupă ce se trezește, femeia îi spune soțului:- Tocmai am visat că mi-ai dat un colier de perle de Valentine’s day. Ce însemnătate crezi că are visul?- Vom vedea diseară, îi răspunde soțul.Seara, bărbatul se întoarce acasă cu un pachet mic. Încântată la nebunie soția îl deschide și găsește în interior o carte cu titlul: „Semnificația viselor”.v v vÎnainte de înmormântare, soțul intră în camera rece pentru a-și vedea soacră pentru ultima dată și bufnește în plâns.Soția: De ce naiba plângi, n-ai plăcut-o pe mama niciodată!!Soțul: Știu, da’ mi s-a părut că se mișcă!v v vSeara la culcare, în pat.Maria: Ioane !Ion: Ce-i, fă, lasă-mă să dorm!Maria: Ioane!Ion: No, zi odată!Maria: Uite că avem o ploșniță pe perete.Ion: Dar ce-ai vrea să avem, un Rembrandt!?!