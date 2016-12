Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Două blonde stau la taifas:- Auzi, fată, în dormitor am bec cu senzori. Aseară când am gemut, s-a aprins. Ce romantic!!- La mine, tot cartierul are bec cu senzori.- De unde știi?- Aseară, când am gemut, s-au aprins toate becurile!v v vÎmi zice tatăl meu, polițist:- Am observat activitate suspectă, aseară, în campusul din Regie!- Trafic de droguri? îl întreb.- Nu, studenți învățând…v v vPe o stradă din Constanța, un bărbat este întins pe drum, ascul-tând cu urechea dreaptă pământul. Oamenii se adună în jurul lui și îl ascultă ca pe un profet:- Logan, cu număr de înmatriculare de Gorj, roșu, cu bara de protecție accidentată, o blondă se afla în el.- Toate astea le știți doar ascultând pământul? întreabă mirați oamenii.- Da’ de unde, nu sunt nici două minute de când m-a călcat.v v vSe zice că frumusețea e trecătoare… Dar pe la unii n-a trecut deloc!v v vUn bețiv, ieșind din bodegă, întreabă:- Ce-i cu duhoarea asta?Un trecător răspunde:- E mirosul de aer curat, domnule!