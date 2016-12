Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 23 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Agentul de circulație oprește o mașină condusă de o bătrână: - Doamnă! Nu e bine să conduceți cu 20 km/h, fiindcă stânjeniți circulația! - Dar eu am respectat limita de viteza de 21 km/h. - Doamnă! Acea tabla nu arată limitarea de viteza, ci faptul că rulați pe Drumul Național nr. 21. - Zău? Mulțumesc mult... Agentul observă că pasagerii stau într-o liniște mormântală în mașină. - Doamnă! De ce stau așa încremeniți pasagerii dvs.? - Oh, nimica. Încă nu și-au revenit de când am virat de pe Drumul național nr. 195. Soldații erau afară, la raport. Vine comandantul și spune: - Mai mișcă careva? O voce din spate răspunde: - Pământul, domnule comandant. Comandantul: - Cine a spus asta? Răspunde din nou vocea: - Galileo Galilei. Comandantul: - Galileo Galilei, un pas în față!!!! Un șofer lovește un pieton. După aproape 10 metri, mașina se oprește și șoferul scoate capul pe geam spunând - Fii atent !!! Pietonul răspunde: - De ce mă, dai înapoi?