Vineri, 24 Iulie 2015

Patronul către angajat:- Vă consider ca pe un fiu!- ??- Veșnic nemulțumit, nerecunoscător și nerușinat!v v vAmericanii au lansat prima rachetă:- Three, two, one, goooo!!!Apoi și rușii:-Tri, dva, adin, puuuusc!!!Peste câțiva ani, vine și rândul românilor:- Trei, doi, unu, împingeți măăăăă!!!v v vTineri căsătoriți. Ea:- Dragă, tu nu te gândești toată ziua decât la sex, sex și iar sex! Nu am putea să discutăm puțin și despre artă, despre literatură?- Bine… L-ai citit pe Balzac?- Nu.- Ok, atunci hai în pat!v v vFlorinel îi telefonează unui coleg de școală:- Alo, Andrei? Știi cumva ce ne-a dat ieri la matematică?Andrei zice supărat:- Ai uitat? Câte un 3...v v vUn om, la piață:- Găinile astea sunt de la noi sau sunt aduse din străinătate?- Dar de ce întrebați? Le luați ca să le mâncați sau ca să stați de vorbă cu ele?