Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Ajunge ardeleanul în gară.- O plecat trenul de Cluj?- Da!- De mult timp?- De trei minute!- No, hai că n-am întârziat mult!v v vUn moș și o babă, soț și soție, mor într-un accident și ajung în Rai. Acolo, îngerul de serviciu îi duce pe o plajă plină de palmieri și cu o casă de lemn și le spune că, acum, tot ce au de făcut în Rai este să stea acolo și să se bucure de tot.Moșul se întoarce către babă și îi zice:- Vezi ce proastă ai fost?! Puteam să fim aici de 10 ani, dar nu, tu ai vrut să mâncăm sănătos!v v vUn soț se laudă unui prieten:- În sfârșit am ajuns și eu cineva!- Da!? Cum așa?- Păi, am venit aseară acasă și soția mi-a spus, chiar de când am intrat pe ușă: Cineva trebuie să ducă gunoiul!v v vO femeie face plajă fără sutien. Sânii ei superbi atrag atenția unui bărbat. Acesta se uită, se uită și, în cele din urmă, încearcă să intre în vorbă cu ea:- Puteți să-mi spuneți cât de caldă este apa?- Ascultă, domnule! răspunde ea iritată. Multă lume m-a luat drept târfă, dar drept termometru încă nimeni!