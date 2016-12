Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 07 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

La un dispensar comunal, un bătrân se adresează medicului:- Doctore, simt niște dureri îngrozitoare la piciorul drept.- Nimic grav! Vârsta e de vină.- Nu cred, răspunde bătrânul. Piciorul stâng are aceeași vârstă și nu mă doare.v v vOdată, eram cu nevastă-mea în pat și mă întrebam și eu, așa:- O fi avut, n-o fi avut?Până la urmă am zis să întreb cu voce tare, nu numai în gând, dar mai pe ocolite și i-am zis:- Auzi, cum se face că nu știu niciodată când ai orgasm?- Păi n-are rost să te tot sun la serviciu și să te deranjez pentru atâta lucru!v v vTrei inși beau în barul gării, în așteptarea trenului. Trenul vine și, până să iasă ei pe peron, a și plecat. Scena se repetă întocmai a doua oară și a treia oară. Un impiegat, care asistase la cele petrecute, vine la ei grăbit și le spune:- Trenul a tras în gară. Vedeți să nu-l pierdeți și pe ăsta. E ultimul pe ziua de azi.Cei trei dau buzna afară. Doi reușesc să se urce, al treilea rămâne pe jos. Și începe să râdă. Și râde și râde, ținându-se cu mâinile de burtă.- Dar ce este de râs? întreabă impiegatul mirat.- Păi vedeți: eu sunt cel care trebuia să prind trenul, ceilalți doi au venit numai să mă conducă.