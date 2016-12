bancuri

Ştire online publicată Marţi, 16 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Pe vremea când uniunea sovietică era o mare putere, cei doi președinți, american și sovietic și-au făcut vizite reciproce. Rusul, după vizită, îi dă cadou americanului manifestul partidului comunist. Americanul îi spune să-i explice ce scrie în manifest, pentru că n-are timp să citească. - Pe scurt, îi spune rusul, scrie, comunismul este groparul capitalismului. După vizita americanului în Rusia, acesta îi înmânează Biblia. - Ce scrie in Biblie, îl întreabă rusul. - Pe scurt, îi spune americanul, cine sapă groapa altuia, cade singur în ea. v v v Moare Iliescu.... Știindu-se că a fost președinte și în consecință că are bani, atât cei din rai cât și cei din iad îl vroiau. - Unde vrei să mergi, îl întrebă portarul? - Păi nu știu, să văd cum este... răspunde acesta. Și, ca atare, portarul îl duce să vadă raiul: o grămada de oameni se plimbau printr-o poieniță frumoasă, din râuri curgea miere, bătrânii jucau șah, etc. Când ajunge în iad: o grămadă de fete dansau în bikini, făceau streaptease, bărbații jucau cărți. Văzând una ca asta, Iliescu decide: - Aici vreau să-mi petrec eternitatea! Nici nu apucă să rostească bine cuvintele că se și repede la el Aghiuță și-l aruncă într-un cazan cu smoală ... - Păi ce-i asta, unde-s fetele, băutura? întreabă acesta disperat. - Eeeee, aia era campania electorală! veni răspunsul.