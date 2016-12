Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 30 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Trei indivizi stăteau la o masă. Unul dă din mână a lehamite, al doilea oftează, al treilea scuipă cu silă:- Domnilor, îi apostrofează proprietarul, la mine în local e interzis să discutați politică!v v vAzi mă plimbam prin piață să găsesc roșii fără prea multe adaosuri de nitrați, așa că am întrebat un oltean:- Nu vă supărați, roșiile sunt românești?- Da’ ce, domnu’ vreți să vorbiți cu ele?v v vȘeful, către secretară:- Cine ți-a spus că doar pentru că te-am sărutat de câteva ori ai dreptul să lenevești toată ziua?- Avocatul meu.v v v- Cum a fost noaptea nunții, fata mea?- Eh, am avut altele și mai bune!v v vUn reporter către un bătrânel:- Mă scuzați, nu am putut să nu observ ce fericit arătați, care este secretul dumneavoastră pentru o viață lungă și fericită?- Fumez trei pachete de țigări pe zi, beau șase sticle de whisky pe săptămână, mănânc numai mâncăruri cu multă grăsime și nu fac niciodată sport!- Nemaipomenit, dar câți ani aveți?- 26!