Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un șofer gonea cu 150 km/oră. Vede girofarul unei mașini de poliție în oglindă și accelerează. După o vreme, vede că nu poate scăpa de polițist și trage pe dreapta. Polițistul îi spune:- Am avut o zi groaznică și vreau să ajung acasă. Dar mi-a plăcut urmărirea. Așa că zi-mi o scuză bună și te las să pleci.- Acum trei săptămâni, nevastă-mea a fugit cu un polițist, zice șoferul. Când te-am văzut în spate, am crezut că vrei să mi-o aduci înapoi!v v vUn evadat se întoarce, seara, înapoi în închisoare. Un reporter îl întreabă:- De ce v-ați întors la închi-soare?- Mai bine aici decât acasă!- Cum așa?!- Nu intru bine pe ușa casei și nevastă-mea îmi zice: „Pe unde îmi umbli! Ai evadat deja de opt ore…”v v vIubita mi-a spus că mă dă afară pentru că am numai fotbal în cap. Am întrebat-o sincer:- Împrumut sau transfer defi-nitiv?v v vÎn avion, pilotul către copilot:- Motorul din dreapta merge?- Mergeeee! sosi răspunsul prompt.- Motorul stânga merge?- Merge și mai bine, tocmai ne depășește!