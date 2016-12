Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

- Trebuie neapărat să-mi comand câteva rochii noi!- Bine, zice soțul, dar toate dulapurile sunt pline de rochiile tale!- Știu, dar pe toate mi le-au văzut vecinii!- În cazul acesta, ar fi mai bine să schimbăm cartierul, ar fi mult mai ieftin!v v vDoi ardeleni bat la ușă la bordel, „peștele” deschide, îi cântărește din ochi și-i întreabă:- Ce vreți, bă?- No, nu vă supărați, am vre să ardem ceva!- Câți bani aveți?- Cinci lei.- De banii ăștia puteți să vă ardeți între voi!După o jumătate de oră bat din nou la ușă:- No, amu’ am venit să plătim.v v vÎn avion, un pasager cu alură de dandy se adresează unei însoțitoare de bord foarte sexy:- Cum vă numiți, domnișoară?- Mercedes, domnule!- Frumos nume! Vreo legătură cu Mercedes Benz?- Prețul, domnule!v v vÎn noaptea nunții:- Totuși, ai un „clopoțel” cam mic!- Nu-i mic, dar nu-i obișnuit să bată în marile catedrale.v v vMaria s-a dus în pădure să culeagă floricele împreună cu Ion, dar cum era multă lume pe-acolo, chiar asta au făcut.