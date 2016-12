Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 03 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Două prietene stăteau de vorbă:- Auzi fată, m-am săturat... Toți bărbații sunt la fel!!!Cealaltă:- Auzi fată! Dar cine dracu’ te pune să-i încerci pe toți?v v vDoi colegi de bancă discută:- Ai scris la punctul 3?- Nimic, dar tu?- Tot nimic.- Văleu, învățătoarea va crede că am copiat unul de la altul!v v v- E adevărat că pleci cu soacra în Paris?- O, da. E visul ei de-o viață.- Nu vă știam în relații atât de bune.- Adevărat, însă m-a convins tot spunând: „după ce văd Parisul pot să mor”.v v vLege universală: nu te certa niciodată cu oamenii proști sau fraieri! Toată viața o să ai nevoie de ei.v v v- Băi Vasile, eu cu cât beau mai mult cu atât nu mi-e frică de nimic!- Nici de nevastă-ta?- Nu am băut niciodată atât de mult.v v vProfesorul la ora de fizică întreabă elevii:- Cine îmi poate spune ce este vidul?La care Bulă îi răspunde:- Dom‘ profesor, am în cap, dar nu vă pot spune...