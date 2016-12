Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 02 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

- Tu ai vreun vis?- Da.- Care?- Să mă las de băutură.- Păi, lasă-te!- Și pe urmă cum să trăiesc fără vise?v v vMedicul de familie:- Tinere, ai greutatea prea mare!- Știu, domnule doctor. La greutatea mea, ar trebui să fiu mai înalt cu 20 de centimetri, dar oricât mănânc, nu cresc în înălțime…v v vUn tip își găsește nevasta în pat cu cel mai bun prieten al său. Scoate pușca din dulap și-l omoară pe loc.Nevastă-sa:- Cu o așa atitudine, ai să rămâi fără prieteni!v v vSoția intră în casă și vede o albină. Strigă disperată la soț:- Auzi dragă, avem vreun spray să omor albina asta?- E unul sub chiuvetă, dar cred că este pentru furnici!- Adu-l încoace, că nu-i arăt eticheta!v v vUn profesor de matematică se plânge altuia:- Clasa asta nouă pe care o am, așa o adunătură de tâmpiți, le explic o teoremă o dată - n-o înțeleg, le explic a doua oară - tot n-o înțeleg, le explic a treia oară - am înțeles-o și eu, și ei tot n-o înțeleg!