Se aude soneria. Proprietarul deschide ușa. În prag, oaspeți:- Ar fi fost OK să mă preveniți! îi învinovățește el.- Da, dar am dorit să vă găsim acasă!v v vMă trage pe dreapta, ieri, un polițai:- Știi de ce te-am tras pe dreapta? mă întrebă el.- Probabil că vrei să vezi cât sunt de înalt, i-am răspuns.- Ce, faci mișto de mine? Ieși imediat afară din mașină! zbiară el.- Vezi? îi răspund, ți-am zis eu!v v vÎntr-un centru de fitness, un bancher în vârstă, cu burtă, încearcă să dea jos din greutate sub îndrumarea unui antrenor personal. În sală, intră o blondă superbă cu fund apetisant. Bancherul, privind lung toate aparatele, întreabă antrenorul:- Tom, pe care din aceste aparate ar trebui să le folosesc pentru a atrage atenția ei?- Domnule, eu v-aș recomanda bancomatul din hol.v v vO femeie face plajă fără sutien. Sânii ei superbi atrag atenția unui bărbat. Acesta se uită, se uită și în cele din urmă, încearcă să intre în vorbă cu ea:- Puteți să-mi spuneți cât de caldă este apa?- Ascultă, domnule! răspunde ea iritată. Multă lume m-a luat drept târfă, dar drept termometru încă nimeni!