La Bulă vine un vecin:- Auzi mă, Bulă, vrem să tape-tam camera de zi și e la fel de mare ca a ta. Tu când ți-ai tapetat, câte suluri ai cumpărat?- 20.- Mulțumesc.După două săptămâni, se întâlnesc:- Auzi mă, tâmpitule, am cum-părat 20 de suluri și șapte mi-au rămas în plus!- Păi și mie...v v v- Alo, iubito, în ce ești îmbrăcată acum?- Într-o pereche de chiloței roz.- Wow, vreau mai multe detalii!- 80% bumbac, 20% poliester…v v v- Mamă, mi-a spus doctorul că n-o să pot să fac copii!- Ai o problemă ereditară, fiica mea. Nici tatăl tău n-a putut!v v vAcum trei zile, mângâindu-i cu grijă burta soției, îi zic:- Acesta este grădina mea, aici am să „sădesc cartofi”, și adorm liniștit.Ieri, mângâind-o fericit pe burtică, îi zic plin de compasiune:- Acesta este domeniul meu, am să „sădesc roșii” aici, și adorm fericit.Azi dimineață, soția mea mi-a strigat:- Auzi, băi agronomule, dacă diseară nu plantezi în grădina ta un morcov, să știi că dau tarlaua în arendă!